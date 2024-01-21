Лидер "Шахтера" подписал новый контракт с грандом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Ветеран "горняков" останется в рядах чемпиона Украины еще на год дополнительно. Капитан команды проводит свой 14-й сезон за "Шахтер".

Степаненко оставил подпись под новым соглашением с дончанами. Он будет выступать за "горняков" минимум до конца сезона 2024/25. Цвета "Шахтера" опытный хавбек начал защищать еще летом 2010 года и с тех пор провел 411 матчей во всех турнирах (29 мячей, 25 ассистов).

В свои 34 года Степаненко остается ведущим исполнителем "горняков". В нынешнем сезоне он сыграл 18 поединков, в которых записал в свой актив одну результативную передачу. Осенью провел 4 матча в составе сборной Украины.

Кто такой Тарас Степаненко

Уроженец Великой Новоселки, воспитанник школы запорожского "Торпедо". На взрослом уровне дебютировал за "Металлург-2" из Запорожья во Второй лиге (сезон 2006/07).

В том же сезоне начал играть в основной команде в Высшей лиге. Провел в "Металлурге" 4 сезона и перешел в "Шахтер". С "горняками" завоевал 23 трофея - 9 титулов чемпиона Украины (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), 7 Кубков Украины (2011, 21, 201, 2012 2019) и 7 Суперкубков Украины (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021).

Входит в топ-5 гвардейцев "Шахтера" всех времен. В рядах сборной Украины отыграл 81 поединок (4 гола).