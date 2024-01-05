Лидер "Денвера" завершил камбэк потрясающим баззером от боковой: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Серб сыграл решающую роль в непростой победе над "Голден Стэйтом". При равном счете (127:127) он выполнил точный трехочковый от правого края под сопровождение финальной сирены.

"Денвер" за почти 6 минут до конца последней четверти "горел" -16. Впрочем, слаженная игра "Наггетс" по обе стороны площадки обеспечила действующим чемпионам волевую победу и сохранение места в топ-тройке Западной конференции. "Уорриорз" же – за пределами плей-офф.

Йокич стал самым результативным на паркете. Он набрал 34 очка, сделал 9 подборов и отдал 10 передач за свыше 38-ми минут в игре. В рядах же "Голден Стэйта" больше всего набрал Стеф Карри (30 пунктов).

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского городка Сомбор, воспитанник белградской "Меги". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

Выбран "Денвером" под 41-м номером драфта НБА-2014. Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019-2023 гг.). Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии Со сборной Сербии завоевал "серебро" Олимпиады в Токио.

Прозвище – "Джокер". Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – названный в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.