Лидер "Баварии" зажег в студии популярного шоу: разобрал тактику и посмеялся над ведущими

Ветеран мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер ярким интервью после полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" сделал серьезную заявку на телевизионную карьеру после игровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports Golazo .

34-летний нападающий пришел на флеш-разговор со студией программы Кейт Абдо, где в роли экспертов традиционно выступают Терри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. Звезда "ротен" провел 150-й поединок в рамках Лиги чемпионов в рядах одной команды и присоединился к элитному клубу с двумя испанцами – Касильясом и Хави.

Абдо решили обыграть это достижение Мюллера и спросила, не чувствует ли он себя старым. Форвард успокоил ведущую, что ему было очень хорошо в этот вечер. А потом рассмеялся из-за внезапного появления в кадре хавбека "Реала" Чуамени, который, очевидно, решил "подслушать нашу тактику на следующий матч".

Диалог с Анри был чисто профессиональным. Мюллер ответил на вопросы легендарного француза по поводу тактических моментов противостояния. Далее настал черед Каррагера, спросившего, верит ли немец в выход "Баварии" в финал. Нападающий заверил, что у мюнхенцев есть отличный командный дух.

"Хочу сказать, что счастлив понять твой вопрос. Я боялся того момента, когда ты подойдешь к микрофону", – добавил Мюллер, посмеявшись над скаузерским акцентом Каррагера. Из-за него собеседники часто не понимают вопрос легенды "Ливерпуля".

Наконец Ричардс решил поинтересоваться делами в лагере "Баварии" соотечественника – Харри Кейна. Звезда мюнхенцев рассказала об успехах одноклубника в немецком языке. В свою очередь эксперт решил в очередной раз продемонстрировать свои способности полиглота и получил одобрение от Мюллера. Однако последний покорил сеть легкостью работы в кадре и органическим общением со знаменитой четверкой.

Кто такой Томас Мюллер

Уроженец баварского городка Уайльхайм-ин-Обербайерн, футболом начал заниматься в полупрофессиональном клубе "Пель". В структуру "Баварии" попал в 10 лет, а в сезоне 2007/08 дебютировал в резервной команде мюнхенцев.

Первые поединки в первой команде провел в следующем сезоне, а с кампании 2009/10 стал основным исполнителем "Баварии". Всемирную славу получил на ЧМ-2010, когда завоевал "Золотой бутс" лучшему бомбардиру турнира, забрал приз Лучшему молодому игроку Кубка мира и завоевал бронзовую медаль со сборной Германии. Чемпион мира-2014 и бронзовый призер Евро-2012 и Евро-2016.

В коллекции клубных трофеев Мюллера – 12 титулов Бундеслиги, 6 Кубков и 8 Суперкубков Германии, кубок Лиги чемпионов (2012/13, 2019/20), медали обладателя Суперкубка УЕФА (дважды) и победителя Клубного чемпионата мира (дважды). В составе немецкой сборной провел 123 матча (45 мячей).

Мюллера называют создателем нового амплуа – раумдойтера (нем. raumdeuter – искатель пространства). Это футболист, который не привязан к конкретной позиции в атаке, ищет свободные зоны для открывания. Прозвище – "Радио Мюллер".