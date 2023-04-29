"Лейкерс" домашним разгромом выбили "Мемфис" из плей-офф НБА

Третью путевку в 1/2 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации завоевали "Лос-Анджелес Лейкерс". В свою очередь "Сакраменто Кингз" и "Голден Стэйт Уорриорз" продолжат выяснять победителя последней битвы первого раунда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Западная конференция

"Голден Стэйт" – "Сакраменто" – 99:118 (25:23, 26:35, 29:22, 19:28); серия – 3:3

"Лейкерс" – "Мемфис" – 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18); серия – 4:2

Зрители в Сан-Франциско стали свидетелями качелей на протяжении всей встречи. Местные "Уорриорз" выиграли первую и третью четверти. Тем временем гости из Сакраменто триумфовали во второй и четвертой.

В конце концов, сказались детали. "Кингз" в выигранных 12-минутках "привезли" хозяевам 18 очков преимущества. Зато "Голден Стэйт" сумел ответить только девятью, поэтому заслуженно уступил. "Сакраменто" сравнял счет в серии (3:3), а решающий матч сыграют 30 апреля.

В свою очередь "Лейкерс" не оставили шансов Моранту и компании. Калифорнийцы методически увеличивали свое преимущество в течение всего поединка. К большому перерыву "Лос-Анджелес" опережал "Гриззлис" уже на 17 пунктов.

Вторая половина обернулась еще более сокрушительным ударом по абмициям "Мемфиса". В третьей 12-минутке "Лейкерс" просто смяли оппонентов (41:25), превратив финальную четверть в формальность. Как следствие, итоговое преимущество калифорнийцев составило 40 (!) очков.

В тройку самых результативных попали только баскетболисты "Лейкерс". Защитник Д'Анджело Расселл набрал 31 пункт, а звездный Леброн Джеймс – 22. Тем временем центровой Энтони Дэвис закончил матч с дабл-даблом (16 очков, 14 подборов).