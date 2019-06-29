Льовочкіна обговорила з президентом ПАРЄ встановлення миру в Донбасі

Фото: Юлія Льовочкіна (прес-служба ОПЗЖ)

Льовочкіна сподівається, що нова Рада не буде займатися "демаршами"

Народний депутат від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) і перший заступник голови української делегації в ПАРЄ Юлія Льовочкіна обговорила з президентом ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є встановлення миру на Донбасі і політичну ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

"Президент ПАРЄ – значуща фігура, яка і комунікує з главами держав і міністрами закордонних справ країн-членів Ради Європи. Я звернулася до неї з проханням про допомогу у встановленні миру, в поверненні заручників та політв'язнів. Ці питання були почуті, і я впевнена, що президент ПАРЄ буде активним помічником України на міжнародних майданчиках", – заявила Льовочкіна.

Нардеп заявила, що президент ПАРЄ, голови політичних груп і парламентарії розуміють, що "демарш" української делегації у зв'язку з поверненням в ПАРЄ представників РФ пов'язаний з тим, що в Україні відбувається виборчий процес і депутатам у гонитві за електоратом потрібно продемонструвати яскраві дії і події.

"Я з такою позицією категорично не згодна. По-перше, вважаю, що це шкодить іміджу України на міжнародній арені і ніяк не допомагає у вирішенні складних питань та викликів, які стоять перед Україною. По-друге, риторика української делегації про "зраду Європи" є образливою по відношенню до наших європейських колег, які більшістю голосів прийняли рішення про те, що Асамблея – це майданчик для діалогу і для захисту прав людини", – підкреслила Льовочкіна.

Вона також зазначила, що вважає неприйнятною ініціативу окремих українських парламентаріїв про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори, яке раніше було спрямовано в ПАРЄ для формування делегації спостерігачів.

"Тим більше неприйнятними є ініціативи з боку українських парламентарів про припинення участі української делегації в ПАРЄ у роботі Асамблеї в тій чи іншій формі. Я послідовно завжди наполягала на тому, що Парламентська асамблея – це діалогова майданчик, який може і повинен бути використаний для досягнення наших цілей та інтересів. Сподіваюся, що наступне скликання парламенту і наступна українська делегація в ПАРЄ не буде займатися демаршами і перформансами, а сфокусується на плідній роботі з користю для України", – резюмувала Льовочкіна.