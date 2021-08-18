Лісові пожежі у Франції: кількість жертв і постраждалих зросла
Кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж на півдні Франції зросла до 2 осіб. Також до 24 зросла кількість постраждалих. Вогонь поширився на площу понад 7 тисяч гектарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"На жаль, кількість жертв збільшилася. Ми шкодуємо про двох жертв", - сказав префект департаменту Вар Евенс Рішар.
Він також зазначив, що на даний момент кількість постраждалих зросла до 24 осіб. Серед них 5 пожежників. Вони отримали легкі поранення.
Фото: у Франції зросла кількість жертв лісових пожеж (twitter.com/SDIS83)
#FeuDeForêt dans le #Var (83) : Après le soutien des moyens aériens jusqu'à la tombée de la nuit, découvrez comment la lutte contre les flammes s'est poursuivie pour les sapeurs-pompiers— Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 18, 2021
Aucune habitation supplémentaire n'a été brulée durant la nuit.@Prefet83 @SDIS83 pic.twitter.com/2Zn2DYUT7L
Пожежа на півдні Франції спалахнув 16 серпня ввечері біля міста Гонфарон. Станом на 18 серпня, він охопив понад 7 тисяч гектарів. Гасіння ускладнює постійно мінливий вітер, що викликає вихрові воронки і сприяє поширенню вогню.
На гасіння лісових пожеж мобілізовано близько 1,2 тисячі співробітників екстрених служб. Задіяна і пожежна авіація. Із зони загоряння евакуйовані тисячі місцевих жителів.