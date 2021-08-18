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Лісові пожежі у Франції: кількість жертв і постраждалих зросла

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Париж, Середа 18 серпня 2021 17:19
Лісові пожежі у Франції: кількість жертв і постраждалих зросла Фото: у Франції зросла кількість жертв лісових пожеж (twitter.com/SDIS83)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж на півдні Франції зросла до 2 осіб. Також до 24 зросла кількість постраждалих. Вогонь поширився на площу понад 7 тисяч гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"На жаль, кількість жертв збільшилася. Ми шкодуємо про двох жертв", - сказав префект департаменту Вар Евенс Рішар.

Він також зазначив, що на даний момент кількість постраждалих зросла до 24 осіб. Серед них 5 пожежників. Вони отримали легкі поранення.

Фото: у Франції зросла кількість жертв лісових пожеж (twitter.com/SDIS83)

Пожежа на півдні Франції спалахнув 16 серпня ввечері біля міста Гонфарон. Станом на 18 серпня, він охопив понад 7 тисяч гектарів. Гасіння ускладнює постійно мінливий вітер, що викликає вихрові воронки і сприяє поширенню вогню.

На гасіння лісових пожеж мобілізовано близько 1,2 тисячі співробітників екстрених служб. Задіяна і пожежна авіація. Із зони загоряння евакуйовані тисячі місцевих жителів.

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