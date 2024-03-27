Лень выходом со скамейки запасных не спас "Сакраменто" от домашнего фиаско в НБА

Центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень не спас команду от домашнего разгрома от "Даллас Маверикс" в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украинец остался в запасе "Кингз" на старте встречи. На паркет с первых минут вышли Фокс, Эллис, Сабонис, Мюррей и Барнс.

Игровое время Лень получил впоследствии. В общей сложности Лень провел на площадке 11 минут. За отведенное время он успел набрать 5 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался отрицательным (-2).

Лень выполнил три броска из игры. Два из них оказались точными. Кроме того, он реализовал один из двух штрафных бросков. Украинец также выполнил 1 блок-шот и трижды сфолил. Средние цифры центрового в сезоне – 2.8 очка, 2.7 подбора, 0.9 передач и 0.3 перехватов за 9.1 минут в игре.

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в училищах физкультуры Луганска и Днепра, а также СДЮШОР-5 Днепра.

Не получил реальный шанс закрепиться в первой команде "Днепра" после выдающихся выступлений в дубле команды. Переехал в США и оказался в составе "Мэриленд Террапинс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На драфте НБА-2013 выбран "Финиксом" под пятым номером.

В рядах "Санз" провел 5 сезонов. Позже защищал цвета "Атланты", "Сакраменто", "Торонто" и "Вашингтона". Вернулся в "Кингз" в августе 2021-го. Кумиры в баскетболе – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.