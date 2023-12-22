Лень возобновил тренировки в "Сакраменто": известны сроки возвращения на паркет НБА

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень пришел в себя после травмы и начал занятия с командой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sactown Sports .

30-летний баскетболист вернулся к тренировкам в рядах "Кингз". В скором времени украинец сможет выйти на площадку в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации.

Лень попал в лазарет 13 ноября. Тогда он повредил правую лодыжку и вынужден был пропустить насыщенный отрезок сезона. Чтобы набрать оптимальные физические кондиции центровому, нужна еще неделя.

До конца 2023 года "Сакраменто" сыграет еще 4 поединка – "Финикс" (23 декабря), "Миннесота" (24 декабря), "Портленд" (27 декабря) и "Атланта" (30 декабря). А новый год "Кингз" начнут противостояниями с "Мемфисом" (1 января), "Шарлоттом" (3 января) и "Орландо" (4 января).

Лень проводит третий сезон подряд в составе "Сакраменто". Средние цифры украинца в нынешнем сезоне – 2.5 очка, 2.7 подборов, 0.8 передач и 0.2 перехвата за почти 7 минут в игре. В предыдущей кампании центровой принял участие в семи поединках плей-офф.