Лень присоединился к Леброну и Дончичу: украинский бигмен официально перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Украинский центровой Алексей Лень официально стал игроком одного из самых титулованных клубов Национальной баскетбольной ассоциации - "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х клуба .

Во время периода обменов в НБА украинец, игравший за "Сакраменто Кингз", был отправлен в худшую команду лиги - "Вашингтон Уиззардс". Однако бигмен не захотел играть в рядах аутсайдера, хотя имел бы там больше времени на площадке. Поэтому по обоюдному соглашению, "Вашингтон" отчислил отечественного баскетболиста и тот официально стал свободным агентом.

В этом статусе Лень рассматривал варианты продолжения карьеры в лиге. Сначала речь шла об "Индиане Пейсерз", идущей четвертой в Восточной конференции. Но затем возник вариант с "Лейкерс". Калифорнийский клуб заинтересовался украинцем после отмены обмена центрового "Шарлотт Хорнетс" Марка Уильямса из-за выявленных проблем во время медицинского обследования.

Таким образом Лень стал третьим украинцем в истории 17-кратного чемпиона НБА. В 2000-2006 годах за клуб выступал Станислав Медведенко, который выиграл с ним два чемпионских титула. А в 2018-2019 годах в составе "озерных" свою карьеру в лиге начинал Святослав Михайлюк.

В текущем сезоне Лень провел 36 матчей за "Сакраменто". В среднем набирал 1,4 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи.

Сейчас "Лос-Анджелес Лейкерс" идет четвертым в Западной конференции, имея 35 побед в 51 матче. Дебют центрового в новом коллективе может состояться 13 февраля, когда калифорнийцы будут играть против команды другого украинца - "Юты Джаз" Михайлюка.

Кто такой Алексей Лень

31-летний уроженец города Антрацит Луганской области. В детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

После выступлений в дубле "Днепра" не получил реального шанса в первой команде и уехал в США. Там играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Мэриленд Террапинс". Выбран "Финиксом" под пятым номером драфта НБА-2013.

В составе "Санз" провел 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой", а затем сменил целый ряд клубов - "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 вернулся в ряды "Кингз". В феврале 2025 года стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс".

За карьеру в НБА провел 680 поединков, 240 из которых начинал в старте. Его показатели: 6,7 очка и 5,3 подбора за 17,1 минуты на паркете.

Выступал за сборную Украины в матчах отбора на ЧМ-2019 и Евробаскете-2022.