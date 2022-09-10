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Леклер виграв для "Феррарі" кваліфікацію Гран-прі Італії

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Монца, Субота 10 вересня 2022 18:22
Леклер виграв для "Феррарі" кваліфікацію Гран-прі Італії Фото: Шарль Леклер на культовому автодромі (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер переміг у кваліфікації Гран-прі Італії в Монці, випередивши в останній спробі чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена з "Ред Булла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Монегаск проїхав найшвидше коло на домашній для "Феррарі" трасі. У фінальній спробі він показав час 1:20.161 на "софті".

Перший сегмент кваліфікації став останнім для обох пілотів "Хааса" та "Астон Мартіна" – Шумахера з Магнуссеном і Стролла з Феттелем відповідно. Ще одним невдахою став Латіфі з "Вільямса". Тим часом у другому завершили боротьбу Цунода ("Альфа Таурі"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Де Вріз ("Вільямс"), Боттас ("Альфа Ромео") та Окон ("Альпін").

У третьому сегменті першим хід зробив Карлос Сайнс. Іспанський пілот "Феррарі" у першій спробі показав найкраще коло, скориставшись сліпстрімом Леклера. Ферстаппен у цій спробі став третім.

А ось у фінальній монегаск додав, особливо на другому часовому відрізку. Прискорився і чинний чемпіон, але наздогнати Леклера йому не судилося. Ферстаппен у підсумку відстав на 0.145 секунди. Сайнс показав третій час. Доповнили топ-10 Перес ("Ред Булл"), Хемілтон, Расселл (обидва – "Мерседес"), Норріс, Ріккардо (обидва – "Макларен"), Гаслі ("Альфа Таурі") та Алонсо ("Альпін").

Проте, через цілу лавину штрафів стартова решітка матиме інший вигляд. Із першого ряду стартуватимуть Леклер і Расселл. Для монегаска цей поул став 8-м у нинішньому сезоні.

Гран-прі Італії відбудеться в неділю, 11 вересня. Старт гонки – о 16:00 за київським часом.

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