Ліки від COVID "Молнупіравір" показали активність проти "Омікрону", - Merck

Компанія Merck & Co Inc і її партнер Ridgeback Biotherapeutics повідомили, що їх експериментальний пероральний препарат від COVID-19 "Молнупіравір" активний проти штаму "Омікрон". Такі дані показали шість лабораторних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У компанії повідомили, що "Молнупіравір" ще належить вивчити проти "Омікрона" в дослідженнях на людях.

"Молнупіравір" і конкуруюча пероральна таблетка від компанії Pfizer були дозволені в США в грудні і розглядаються як важливі засоби проти "Омікрону".

Компанія Merck раніше в цьому місяці заявила, що її таблетки мають механізм, який може працювати проти "Омікрону" і будь-якого іншого варіанту.