Легкий разгон и безудержное движение: владельцы современных авто выбирают сверхмощный upg100

Премиальный высокооктановый бензин upg100 от национальной сети АЗК UPG – лучший выбор для тех, кто любит скорость и ценит качество.

С потеплением количество потребителей upg100 заметно увеличивается, ведь пришла пора высоких скоростей. Упразднены зимние лимиты "максималки", плюс сама природа сняла ограничения, высушив асфальт, отмечают в компании.

Фирменные сорта топлива для ведущих автозаправочных сетей – дело не новое. Но национальная сеть АЗК UPG пошла еще дальше, ведь она предлагает топливо не просто с улучшенными качествами, а бензин upg100 с конкретным, выраженным в цифрах отличием – высоким октановым числом. Кроме высокого октана, в этом топливе минимизировано содержание низкосортных органических веществ и повышены очищающие свойства.

Для кого предназначается высокооктановый бензин и какой смысл покупать?

В первую очередь есть немало автомобилей, которым заводская инструкция прописывает бензин с октановым числом не ниже 98 единиц. Это не только спорткары с форсированными моторами, но и обычные семейные машины с мощными "топовыми" двигателями.

На самом деле, на наших дорогах достаточно много машин, силовые агрегаты которых имеют или могли бы иметь увеличенную отдачу благодаря повышенной степени сжатия в цилиндрах и особому образованию топливной смеси. Заправка высокооктановым топливом позволяет владельцам таких автомобилей реализовывать все возможности их моторов, за которые, кстати, при покупке авто были уплачены немалые деньги. Недаром компания закрепила за своим продуктом слоган "upg100 – сердцебиение твоего авто".

Фото: пресс-офис АЗК UPG

Во-вторых, upg100 целесообразно использовать водителям, желающим получать от своего двигателя немного больше, чем они имеют на обычном А-95. Высокооктановое топливо исключает вероятность детонации при резком увеличении нагрузки, поэтому управляющая электроника мотора не ограничивает его отдачу, как это бывает при первых признаках "стука пальцев" под капотом.

Мифы о высоком октановом числе в горючем

Между прочим, потребителей бензина upg100 было бы еще больше, если бы исчезли непонятно где родившиеся басни о том, что "высокий октан", мол, "прожигает дыры" в поршнях и "плавит клапаны". Наверное, следует еще раз напомнить, что показатель октанового числа не имеет никакого отношения к теплотворной способности топлива и на скорость процесса сгорания не влияет.

То есть температура в камерах сгорания при переходе на высокооктановый бензин не меняется, и никакого негативного влияния на детали он не оказывает. Напротив, как упоминалось выше, предотвращение детонации при нагрузках сохраняет поршни от трещин и последующего разрушения.

upg100 – европейское качество по доступной цене

Высокооктановый upg100, как и другие виды топлива на АЗК UPG, кстати, поставляется исключительно из Европы. В цепочке логистики задействовано максимальное количество собственных ресурсов компании – свой терминал в Польше, самый большой в Украине парк бензовозов и газовозов, железнодорожных цистерн. Неудивительно, что даже премиальное топливо от UPG имеет приемлемую цену.

Всегда в наличии в сети АЗК UPG

Отрадно, что премиальный бензин доступен не только для жителей столицы и крупных городов, где особенно много мощных современных автомобилей. Уже несколько месяцев upg100 продается по всей сети UPG на территории Украины. К слову, национальная сеть АЗК UPG первой в военное время начала продажу премиального топлива, да еще под собственным брендом.