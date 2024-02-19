Легкий данк Леброна не спас Запад от фиаско в Матче всех звезд: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

"Король" подтвердил величие в середине второй четверти противостояния с Восточной конференцией. В классной атаке Запада он получил передачу от Джорджа на ход и непринужденно уложил сверху двумя руками.

Стараний Джеймса и компании не хватило для итогового успеха. Команда Западной конференции без шансов уступила (186:211). "Западники" не выиграли ни одной из четвертей поединка.

Сам Джеймс набрал 8 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи за почти 14 минут на паркете. Самым результативным стал его партнер по команде Карл Энтони Таунс (50 пунктов). Однако приз MVP встречи забрал Дамиан Лиллард с Востока.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".