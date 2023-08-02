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Легендарный вратарь Буффон завершил карьеру в 45 лет

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Парма, Среда 02 августа 2023 16:59
Легендарный вратарь Буффон завершил карьеру в 45 лет Фото: Джанлуиджи Буффон простился с игровой карьерой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон решил повесить варежки на гвоздь. Он провел 28 сезонов подряд на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

45-летний вратарь объявил о завершении активных выступлений. Последние два сезона он провел в родной "Парме" в итальянской Серии B.

В составе пармезанцев Буффон дебютировал на взрослом уровне еще в сезоне 1995/96. В 2001 году он перебрался в туринский "Ювентус", где провел 20 лет с перерывом на выступление в составе "Пари Сен-Жермен" в сезоне 2018/19. Цвета сборной Италии кипер защищал в 1997-2018 гг.

"Это все, друзья. Вы дали мне все, я отдал вам все. Мы сделали это вместе", – лаконично заявил о конце карьеры сам Буффон и добавил видео с главными вехами трех десятилетий в большом футболе.

О выходе на спортивную пенсию культовый вратарь задумался после сезона 2022/23, когда "Парма" не смогла вернуться в Серию А. Летом он получил предложение о переезде в Саудовскую Аравию. Неназванный тамошний клуб предлагал 2-летний контракт и зарплату в 15 млн евро за сезон.

Кто такой Джанлуиджи Буффон

Уроженец города Карррара в Тоскане, в структуру "Пармы" попал в 13 лет. На уровне Серии А дебютировал в 17, когда вышел в старте "крестоносцев" на поединок против "Милана" в ноябре 1995-го.

В составе "Пармы" выиграл Кубок и Суперкубок Италии и завоевал Кубок УЕФА 1998/99. "Золотой" период карьеры вратаря пришелся на "Ювентус". С туринцами 10 раз стал чемпионом Италии, оставшись в команде даже после принудительного понижения в Серию B. За сезон в ПСЖ выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

За сборную Италии дебютировал в 1997 году. В общей сложности провел 176 матчей в рядах "Скуадры Адзурры", стал чемпионом мира-2006 и дошел до финала Евро-2012.

К слову, ранее экс-лидер "Манчестер Сити" Силва завершил карьеру в профессионалах.

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