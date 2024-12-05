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Легендарный леберкезе теперь на UPG

Четверг 05 декабря 2024 14:31 promo
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Легендарный леберкезе теперь на UPG Фото: легендарный леберкезе теперь на UPG (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Когда речь заходит о немецкой или австрийской кухне, большинство представляет шницели, сосиски и кренделя. Но есть еще одно блюдо, которое уже несколько веков любимо среди гурманов и простых ценителей сытной пищи - леберкезе (Leberkäse).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу UPG.

Что же это за загадочный деликатес, способный удивить даже самых требовательных гастролюбителей?

Леберкезе родился в солнечной Баварии в конце XVIII века благодаря пекарю Иоганну Ланеру. Именно ему пришла идея измельчить и смешать мясо говядины и свинины до однородности, добавить в него ароматные специи и запечь в форме, похожей на хлеб. Название переводится как "печеночный сыр", хотя ни печени, ни сыра в составе нет - только сочное, нежное мясо.Легендарный леберкезе теперь на UPG

Почему стоит отведать?

  • Вкусовая гармония: леберкезе обладает мягкой текстурой, приятным ароматом и легкой хрустящей корочкой сверху. Он идеально подходит как для быстрого перекуса, так и для обеда.
  • Сытность: один кусочек способен зарядить энергией надолго – отличный выбор для тех, кто ценит практичность и питательность.
  • Польза : деликатес богат белоком и полезными жирами и при этом в нем минимум углеводов!

Легендарный леберкезе теперь на UPG

Где найти легендарный деликатес?

Если вы мечтаете попробовать настоящий леберкезе, посетите национальную сеть АЗК UPG!

"Мы всегда стремимся удивлять наших клиентов и дарить им уникальные гастрономические впечатления. Добавив леберкезе в меню, мы хотели предложить блюдо, которое является не только вкусным, но и культурно насыщенным", - рассказала заместитель исполнительного директора UPG Виктория Горова.

В ресторанах национальной сети АЗК UPG вас ждут:

  • Бургер из леберкезе: поджаренный на гриле кусочек сочного леберкезе в рыхлой булочке бриош, дополненный жареным яйцом и пикантным соусом. Прекрасный выбор для тех, кто ценит классический баланс вкусов.
  • Леберкезе с сыром в круасани или тосте: нежная текстура леберкезе сочетается с ароматным салатом и авторским соусом – это идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса в дороге.
  • Леберкезе с картофельным пюре: хрустящий кусочек, поданный с нежным кремовым пюре и жареным яйцом. Абсолютная классика, влюбляющая с первого взгляда.
  • Леберкезе с кабачковыми оладьями: неожиданное сочетание традиционного мясного хлеба с нежностью кабачковых оладий придает блюду элегантность и современность.

Легендарный леберкезе теперь на UPG

Почувствуйте утонченность в каждом кусочке! Посетите UPG, чтобы оценить новые вкусы и насладиться уникальными подачами баварского деликатеса. Тем более что владельцы бонусной карты UPGgood могут отведать блюда из леберкезе со скидкой 25%. Акция действует единовременно до 31.12.2024.

А ознакомиться с полным новогодним меню можно по ссылке .

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