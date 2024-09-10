Легальный игорный бизнес увеличил платежи налогов более чем в два раза до почти 12 млрд гривен

Организаторы азартных игр за восемь месяцев 2024 уплатили в госбюджет Украины 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что за 2023 год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов. Это в 51 раз больше, чем в довоенном 2021-м. По сравнению с 2022 годом поступления налогов от игорного бизнеса выросли в 14 раз.

Напомним, за первое полугодие игорный бизнес уплатил в бюджет налоги 8,4 млрд грн, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности компания Favbet за 6 месяцев 2024 года уплатила в бюджет свыше 3,1 млрд грн.

Ранее отмечалось, что легальный игорный бизнес увеличил платежи в бюджет втрое.