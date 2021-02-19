Лавров: питання статусу "Північного потоку-2" закритий для тих, хто поважає закон

Він зазначив, що згідно з тим документом, інвестиційний проект було розпочато до змін в газовій директиві Євросоюзу. А поточне поведінку ЄС щодо газопроводу "показує, що це за утворення".

"Коли кілька років тому поляки спробували загальмувати "Північний потік-2", було замовлено спеціальний офіційна думка юридичної служби Єврокомісії. Вона пред'явила документ, в якому чорним по білому було написано, що інвестиційний проект був розпочатий задовго до того, як були внесені зміни в газову директиву Євросоюзу, в третій енергетичний пакет. Все, крапка, питання закрито. Для будь-якого поважаючого закон людини", - сказав Лавров.