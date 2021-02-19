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Лавров: питання статусу "Північного потоку-2" закритий для тих, хто поважає закон

Новость на русском → Москва, П'ятниця 19 лютого 2021 17:38
Лавров: питання статусу "Північного потоку-2" закритий для тих, хто поважає закон Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Питання юридичного статусу газопроводу "Північний потік-2" давно ясний і закритий. Його легальність давно визнала юридична комісія Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє Tass.ru.

Він зазначив, що згідно з тим документом, інвестиційний проект було розпочато до змін в газовій директиві Євросоюзу. А поточне поведінку ЄС щодо газопроводу "показує, що це за утворення".

"Коли кілька років тому поляки спробували загальмувати "Північний потік-2", було замовлено спеціальний офіційна думка юридичної служби Єврокомісії. Вона пред'явила документ, в якому чорним по білому було написано, що інвестиційний проект був розпочатий задовго до того, як були внесені зміни в газову директиву Євросоюзу, в третій енергетичний пакет. Все, крапка, питання закрито. Для будь-якого поважаючого закон людини", - сказав Лавров.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кремлі сподіваються, що США не вводитимуть санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони сподіваються, що візьме верх "здорове бачення ситуації".

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції відносно російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлений вже в п'ятницю, 19 лютого.

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