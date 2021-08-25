Лавров: нові українські закони вже не дозволяють виконати мінські угоди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що нові українські закони вже не дозволяють виконати мінські угоди. Особливо в частині особливого статусу Донбасу, амністії бойовиків і організації виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Закони про освіту, мову, корінні народи. Нові закони, які зараз обговорюються під рубрикою "державна політика перехідного періоду", - просто викорчовують все, що від них вимагають зробити мінські домовленості... Закони, які вже прийняті, не дозволяють виконати те, що зобов'язалася виконати Україна щодо особливого статусу Донбасу, включаючи мовні та культурні права. Щодо амністії та організації вільних виборів на Донбасі під наглядом ОБСЄ", - заявив Лавров.

За його словами, українська влада нібито "підпорядкована ультранаціоналістичним нацистським ідеям, які втілюються в законах".

Зазначимо, українська сторона відкрито заявляє, що не збирається вносити до своєї Конституції особливий статус окупованого на сьогоднішній день Донбасу. У тому числі тому, що проведена в країні децентралізація нібито дає регіонам ще більше повноважень.

Нагадаємо, в останні дні російська влада критикує український законопроект про перехідний період на Донбасі.

Зокрема, президент Росії Володимир Путін заявив, що прийняття цього закону означатиме вихід України з мінських угод.