Латвійську авіакомпанію зобов'язали виплатити борг Україні: за що

Український суд зобов'язав латвійську авіакомпанію Primera Air Nordic виплатити 150 тисяч гривень боргу Україні. Авіакомпанія заборгувала за отримані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим .

Окрім Primera Air Nordic заборгованість перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України мають ще декілька авіакомпаній. Компанії загалом заборгували 7 млн гривень.

У прокуратурі зазначили, що одна з авіакомпаній ОАЕ у повному обсязі виплатила борг, який сягав майже 4 млн гривень.

"Пред’явлення позовів обумовлено необхідністю забезпечити стабільність функціонування об’єкту державної власності, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України", - пояснили в прокуратурі АР Крим.