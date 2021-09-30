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Латвійську авіакомпанію зобов'язали виплатити борг Україні: за що

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 15:10
Латвійську авіакомпанію зобов'язали виплатити борг Україні: за що Фото: Primera Air Nordic виплатить борг Україні (flickr.com by Denis Noonan)
Автор: Дмитро Левицький

Український суд зобов'язав латвійську авіакомпанію Primera Air Nordic виплатити 150 тисяч гривень боргу Україні. Авіакомпанія заборгувала за отримані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим.

Окрім Primera Air Nordic заборгованість перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України мають ще декілька авіакомпаній. Компанії загалом заборгували 7 млн гривень.

У прокуратурі зазначили, що одна з авіакомпаній ОАЕ у повному обсязі виплатила борг, який сягав майже 4 млн гривень.

"Пред’явлення позовів обумовлено необхідністю забезпечити стабільність функціонування об’єкту державної власності, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України", - пояснили в прокуратурі АР Крим.

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Авиакомпания Крим
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