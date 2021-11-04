Латвія залучила армію для надання допомоги COVID-лікарням

У Латвії армію залучають для надання допомоги лікарням. Військові будуть допомагати медзакладам, які приймають хворих на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Вказано, що відповідний запит подало Міністерства охорони здоров'я до Національних збройних сил країни.

Так, від сьогодні військові почнуть надавати допомогу ризьким лікарням.

"Солдати допомагатимуть персоналу лікарні переносити пацієнтів у ліжка, транспортувати їх для проходження обстежень, роздавати їжу, а також виконувати інші господарські роботи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у цілодобовому режимі солдати виконуватимуть обов'язки чергових техніків: транспортуватимуть, обслуговуватимуть та підключатимуть медичні кисневі балони, також вони виконуватимуть інші допоміжні роботи у приміщеннях лікарні вдень.