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Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти, - Мінагрополітики

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 10:46
Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти, - Мінагрополітики Фото: міністр аграрної політики Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр аграрної політики Микола Сольський під час поїздки до Латвії обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів. Він також ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За даними прес-служби, Сольський також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія може допомогти Україні з експортом зернових через латвійські порти. Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство аграрної політики
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