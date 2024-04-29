Латвия передала Украине пакет энергетического оборудования для восстановления ТЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет оказана помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем едины, пока Украина не победит", - заявил Арнис Кургс, административный директор AS "Latvenergo".

С доставкой негабаритного груза до места назначения помогла латвийская Государственная пожарно-спасательная служба. Транспортные расходы были покрыты Евросоюзом.

Отмечается, что в пакет помощи вошли высоковольтный трансформатор ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, который ранее использовался на Рижской ГЭС, компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторного масла.

Атаки россиян по ТЭС

Российские войска с первых месяцев полномасштабного вторжения наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но весной 2024 года враг сделал упор на выведение из строя крупных ТЭС. Так, 22 марта ударами были повреждены блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС.

Кроме того, 29 марта во время очередного обстрела были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине. В частности, был ранен энергетик.

Спустя две недели, 11 апреля, во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области, которая обеспечивала электричеством три региона – Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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