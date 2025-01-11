Лафет для перевозки авто: какая категория прав нужна водителю

Собственный прицеп для перевозки автомобилей - одновременно и независимость в бизнес делах, и неплохой бизнес сам по себе. Кроме того, лафет можно взять в аренду на день-два. Но на пути порой становятся досадные формальности. Вместе с автожурналистами rbc.ua. разбираемся, какую при этом следует иметь категорию в правах.

С точки зрения Правил дорожного движения, не имеет значения, какой именно тип прицепа буксирует машина - бортовой, лафет или целую автодачу. Главное, чтобы были соблюдены некоторые условия относительно массы прицепа и тягача.

Категория прав для прицепа и лафета

Прежде всего, имейте в виду, что п. 23.10 Правил дорожного движения Украины разрешает буксировать легковым автомобилем прицеп только при условии, что последний либо имеет собственные тормоза, либо имеет фактическую массу не более половины фактической массы своей машины-тягача. Понятно, что лафета это тоже касается, и упоминание в формулировке слова фактический здесь намекает на то, лафет пустой и лафет с машиной на нем - это два разных случая.

Относительно категории в водительском удостоверении, картина следующая. ПДД Украины (п. 2.13) позволяют буксировать прицеп весом до 750 кг с той категорией прав, которая нужна для управления отдельной машиной-тягачом. Следовательно, когда мы говорим о легковом автомобиле как таковом, Правила "по умолчанию" позволяют буксировать лафет массой до 750 кг со стандартной категорией В в водительском удостоверении.

А если прицеп/лафет тяжелее 750 кг?

Неправильно думать, что тяжелее 750 кг прицеп с категорией В перевозить не разрешено. На самом деле здесь есть интересный нюанс, который не дает нам права ответить на этот вопрос однозначно.

В пункте 5 Постановления Кабмина № 340 от 08.05.1993 г. (с правками по состоянию на 17.02.2021) разрешается "водителям транспортных средств категорий В, С1, С, D1 и D управлять такими средствами также с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов. При этом водителям транспортных средств категории В разрешается управлять такими средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, и общая разрешенная максимальная масса такого транспортного средства и прицепа не превышает 3500 килограммов".

Таким образом есть ситуации, когда и с тяжелым лафетом можно обойтись обычными правами. Но до того надо тщательном все обсчитать, запастись документами о весе своей машины, машины на лафете и собственно лафета. И обратите внимание, что здесь речь идет не о фактической массе машины-тягача и прицепа, а о разрешенной максимальной массе - то есть о паспортных данных транспортных средств.

Имейте в виду, что кроме расчетов и документов, определенной проблемой для водителя будет поиск лафета с небольшой собственной массой. Ну и будьте готовы к тому, что отделаться самой простой категорией В не получится, если на лафете у вас окажется тяжелая машина - поскольку пустой лафет обычно весит не менее 300 кг.

Между тем, типичный лафет из предлагаемых в аренду, имеет две оси, надежную платформу с запасом прочности, такую же аппарель для заезда - и соответственно весит он в полтора-два раза больше. Таким образом, "свободной" массы на груз, который можно перевезти на лафете, в пределах разрешенных 3500 кг остается не так уж и немного. Потому что от этого суммарного лимита массы автопоезда придется также отнимать не только массу лафета, а еще и массу вашего автомобиля-тягача.

Вкратце

Позвольте нам напомнить, что даже при самом удачном стечении обстоятельств отсутствие потребности в подкатегории ВЕ не освобождает вас от необходимости иметь навыки управления автопоездом. Понятно, что приобретать их следует не во время первых поездок по дорогам общего пользования, а заранее, на свободных от случайных машин и людей территориях. И не забудьте освежить свои знания относительно тех пунктов украинских ПДД, где говорится о движении автопоездов. Ведь для машин с прицепом там есть несколько особых пунктов, касающихся, в частности, скорости движения, размещения пассажиров, световых приборов и тому подобное.