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На Ладыжинской ТЭС произошла авария: без света несколько районов Винницкой области

Винницкая область, Вторник 19 декабря 2023 13:39
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На Ладыжинской ТЭС произошла авария: без света несколько районов Винницкой области Фото: на Ладыжинской ТЭС произошла авария (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

На Ладыжинской теплоэлектростанции произошла авария во вторник, 19 декабря, в результате чего без электроэнергии остались несколько районов Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Винницаоблэнерго".

"Несколько районов Винницкой области обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС ДТЭК. Эта авария не связана с вражескими атаками. Поэтому просим не сеять панику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было восстановлено.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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Винницкая область ТЭС Электроэнергия
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