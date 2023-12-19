На Ладыжинской ТЭС произошла авария: без света несколько районов Винницкой области

На Ладыжинской теплоэлектростанции произошла авария во вторник, 19 декабря, в результате чего без электроэнергии остались несколько районов Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Винницаоблэнерго" .

"Несколько районов Винницкой области обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС ДТЭК. Эта авария не связана с вражескими атаками. Поэтому просим не сеять панику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было восстановлено.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".