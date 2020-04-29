Лабораторне обладнання ОНМедУ покриє потребу в тестуванні на COVID-19, - Запорожан

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За словами Валерія Запорожана, обладнання покриє потребу жителів Одеси й сусідніх областей

Вчена рада Одеського національного медичного університету передала обласному лабораторному Центру Міністерства охорони здоров'я України лабораторне обладнання та реактиви для проведення ПЛР тестування на COVID-19. Про це повідомив в.о. ректора ОНМедУ Руслан Вастьянов, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ОНМедУ.

"Обладнання нашої лабораторії молекулярної патології відповідає всім європейським стандартам. Свого часу Валерій Запорожан ініціював створення цієї лабораторії, щоб студенти могли досконало вивчити сучасні діагностичні можливості й навчитися правильно інтерпретувати отримані результати. Нам довелося подолати чимало бюрократичних перешкод, щоб отримати це обладнання. Зараз лабораторія повністю готова до роботи та, за погодженням з МОЗ, частина обладнання була передана для боротьби з COVID-19", - сказав Вастьянов.

Своєю чергою, голова вченої ради ОНМедУ Валерій Запорожан наголосив, що це обладнання покриє потребу жителів Одеси й сусідніх областей у тестуванні на наявність вірусу SARS-CoV-2.

"Від швидкості й точності тестування залежить успіх України у подоланні пандемії. Сьогодні це сотні життів, які ми всі разом повинні зберегти. І наш Одеський медуніверситет ніколи не залишиться в стороні", - додав він.

Нагадаємо, лабораторія молекулярної патології ОНМедУ була створена за ініціативою Валерія Запорожана в рамках спільного науково-дослідного проекту з вченими університетів Анкони й Пескари (Італія). Спочатку лабораторія була орієнтована на дослідження, пов'язані з онкологічними, серцево-судинними та іншими захворюваннями.

Зараз, крім, проведення генетичних тестів на SARS-CoV-2 методом ПЛР за допомогою цього обладнання планують проводити геномні дослідження COVID-19 для подальшого прогнозування поширення вірусу і розробки комплексного підходу до профілактики епідемій.