ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лаборантам підвищать зарплатню: підписано закон

Київ, Понеділок 11 січня 2021 19:23
Лаборантам підвищать зарплатню: підписано закон
Фото: лаборант (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, підписав закон про підвищення заробітної плати працівникам лабораторій, які проводять діагностику COVID-19. Закон набере чинності наступного дня після його опублікування, але діяти почне тільки через місяць.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Заробітну плату підвищать працівникам медичних закладів, які надають медпослуги, але мають вищу немедичну освіту, зокрема: біологи, біохіміки, бактеріологи та інші працівники лабораторій, які проводять діагностику COVID-19, але не отримують "коронавірусні" доплати.

Зазначається, що закон поширює на вищевказані категорії професіоналів соціальні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників.

З дня набрання чинності цього закону Кабмін повинен буде встановити доплати до заробітної плати вказаним в документі категоріям осіб на період дії карантину.

Нагадаємо, у грудні парламент призначив виплати лаборантам, які діагностують COVID-19. Документ підтримали 283 народні депутати.

Додамо, схвалити цей законопроект парламенту рекомендував профільний комітет.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийзарплаталабораторииЗакон

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся