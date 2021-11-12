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Kyiv Post скоро відновить роботу: чи збережеться штат журналістів

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 21:34
Kyiv Post скоро відновить роботу: чи збережеться штат журналістів Фото: Kyiv Post скоро відновить роботу (kyivpost.com)
Автор: Дмитро Левицький

Власник Kyiv Post Аднан Ківан розповів, що видання невдовзі відновить свою роботу після скандального закриття. За його словами, журналісти не були звільнені з видання та можуть повернутися до роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар "Свободі слова Савіка Шустера".

"Kyiv Post найближчими днями відновить свою роботу. Kyiv Post найближчим часом відкриється, буде більшим та кращим. Буде більше справедливості, не буде нічого поганого, але буде жорстко та правильно", - повідомив Ківан.

Він зазначив, що не знає, чи залишиться журналістський колектив видання таким, яким був до закриття.

"Журналісти не звільнені. Я запропонував нового менеджера. Вони спочатку сказали так, потім сказали ні. Хто хоче, нехай продовжує роботу, хто не хоче - його право. Як в будь-якому виданні в усьому світі. Журналісти не звільнені, у них є право лишитися", - пояснив власник KyivPost.

Що каже колишня редакція Kyiv Post

Водночас представник редакції Kyiv Post Олексій Сорокін розповів, що про закриття видання колектив не попереджали і повідомили вже постфактум, коли журналісти прийшли зранку на роботу.

"У понеділок ми прийшли на роботу, і нам сказали, що всі співробітники звільнені, а робота видання призупинена. Враховуючи, що ми ще тиждень тому планували розширення, ми пов'язуємо зупинку проекту та звільнення співробітників, як спробу "вбити" незалежний Kyiv Post", - сказав він.

Крім того, за словами Сорокіна, колективу дійсно запропонували повернутися в Kyiv Post, але після того, як на закриття видання негативно відреагували політики та дипломати.

"Нам запропонували повернутися. Але ми цього робити не будемо. Ми не впевнені, що даний проект буде незалежним від власника", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 8 листопада власник Kyiv Post Аднан Ківан оголосив про тимчасове закриття видання. Тоді ж журналісти Kyiv Post заявили, що їх звільнили без попередження.

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