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Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится

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Украина, Понедельник 30 января 2023 15:31
Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится Фото: куриные яйца в Украине будут продавать по-новому(pixabay com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 января, в Украине обнародовали проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно приказу, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц. Проектом приказа предусмотрено утвердить ряд требований к куриным яйцам, в частности:

  • сортировка яиц по их качеству и по весу;
  • штамповка яиц;
  • маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;
  • маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставления информации потребителю при поштучной продаже яиц;
  • упаковка и переупаковка яиц;
  • требования к записям, которые должны вести операторы рынка.

К тому же куриные яйца будут делиться на два класса "А" и "В". Яйца, принадлежащие классу "А", должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров. Кроме того, такие яйца должны быть без посторонних запахов.

По весу яйца класса "А" сортируют по следующим категориям :

  • "XL" очень большие: яйца, вес которых составляет 73 г и больше;
  • "L" крупные: яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г;
  • "М" средние: яйца, вес которых составляет 53 г и более, однако менее 63 г;
  • "S" малые: яйца, вес которых составляет менее 53 г.

Сортировка яиц класса "А" по весу не будет обязательной для яиц, поставляемых на пищевые и/или непищевые мощности.

К яйцам класса "В" относятся яйца, не отвечающие показателям качества, указанным выше. Также к классу "В" могут быть понижены яйца класса "А", которые больше не соответствуют их показателям качества.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца.

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Министерство аграрной политики яйця
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