Курсу долара в перший день місяця продовжив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 1 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,81 гривень за долар, курс купівлі до 26,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8000 грн/долар, євро 29,7954 - 29,8176 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7800 26,8000 EUR/UAH 29,7954 29,8176 RUB/UAH 0,3845 0,3850

Торги по долару на міжбанку 29 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,8322 - 29,8656 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,94 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 29,93 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,71 (26,79 - 29 травня), продажу - 27,02 (26,94 - 29 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,40 - 29 травня), продажу - 29,93 (29,86 - 29 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,35 (3,33 - 29 травня), продажу 3,85 (3,83 - 29 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 26,8181 гривень за 1 долар (-0,0504 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 26,8685 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус