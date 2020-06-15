Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: курс долара стабілізувався (РБК-Україна)

Долар стабілізувався на позначці 26,81 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 15 червня у порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на три копійки - до 26,81 гривень. Курс євро у продажу знизився на три копійки - 30,23 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8100 грн/долар, євро 30,2024 - 30,2336 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7800 26,8100 EUR/UAH 30,2024 30,2336 RUB/UAH 0,3814 0,3822

Відзначимо, торги на міжбанку 12 червня закрилися в діапазоні 26,7500 - 26,7800 грн/долар, євро 30,2355 - 30,2667 грн/євро, російський рубль 0,3854 - 0,3864 грн/рубль

Готівковий ринок

Сьогодні в обмінних пунктах курс долара піднімався в середньому до 26,86 гривень, що на 7 копійок більше, ніж у попередній робочий день. Курс євро знизився до 30,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара склав 26,63 (26,57 - 12 червня), продажу - 26,86 (26,79 - 12 червня) грн за долар. Середній курс покупки євро склав 29,71 (29,75 - 12 червня), продажу - 30,20 (30,25 - 12 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля склав 3,40 (3,41 - 12 червня), продажу 3,87 (3,86 - 12 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2020 року підняв курс до 26,84 гривень за долар. Це ще на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Американська валюта продовжує зміцнюватися щодо української валюти після отримання траншів від МВФ і Єврокомісії.

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Автор: РБК-Україна