Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 22 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,69 гривень за долар, курс купівлі до 26,67 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,01 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 29,9877 - 30,0102 грн/євро, російський рубль 0,3852 - 0,3857 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6700 26,6900 EUR/UAH 29,9877 30,0102 RUB/UAH 0,3852 0,3857

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 19 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7150 - 26,7350 грн/долар, євро 29,9795 - 30,0020 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3849 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,82 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,61 (26,63 - 19 червня), продажу - 26,82 (26,83 - 19 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,59 (29,66 - 19 червня), продажу - 30,03 (30,08 - 19 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 19 червня), продажу 3,87 (3,87 - 19 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар.

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлено на такому рівні: 26,6695 гривень за 1 долар (-0,0512 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 26,7207 гривень за 1 долар.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус