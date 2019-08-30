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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    30.08.2019 - 17:23
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 30 серпня 2019 року знизився на 5 копійок до 25,16 гривень за долар, курс купівлі до 25,13 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,88 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1300 - 25,1600 грн/долар, євро 27,7560 - 27,7892 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3786 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1300

25,1600

EUR/UAH

27,7560

27,7892

RUB/UAH

0,3780

0,3786

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1900 - 25,2100 грн/долар, євро 27,8676 - 27,8873 грн/євро, російський рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 2514,4111 гривень за 100 доларів (-8,8188 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 30 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 25,27 гривень за долар, курс євро знизився на 11 копійок до 28,02 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,04 (25,08 - 29 серпня), продажу - 25,27 (25,34 - 29 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,67 - 29 серпня), продажу - 28,02 (28,13 - 29 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,49 - 29 серпня), продажу 3,84 (3,86 - 29 серпня) грн за 10 рублів.

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара 30 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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