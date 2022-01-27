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Курс долара призупинив зростання на міжбанку

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Україна, Четвер 27 січня 2022 10:12
Курс долара призупинив зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 27 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією не змінився - 28,82 гривень за долар, курс в покупці - 28,80 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 26 копійок до 32,26 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,8050 - 28,8250 грн/долар, євро 32,2471 - 32,2667 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3641 грн/рубль.

Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 26 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,8050 - 28,8250 грн/долар, євро 32,5035 - 32,5261 грн/євро, російський рубль 0,3636 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив чотирирічний максимум. Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,79 гривень за долар. Курс зріс на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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