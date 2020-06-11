Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 11 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,68 гривень за долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 30,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6900 грн/долар, євро 30,3310 - 30,3652 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6600 26,6900 EUR/UAH 30,3310 30,3652 RUB/UAH 0,3841 0,3848

Торги по долару на міжбанку 10 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,5750 - 26,6000 грн/долар, євро 30,2447 - 30,2674 грн/євро, російський рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 11 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 30,22 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,48 (26,53 - 10 червня), продажу - 26,70 (26,75 - 10 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,71 (29,73 - 10 червня), продажу - 30,22 (30,25 - 10 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,41 - 10 червня), продажу 3,89 (3,88 - 10 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 гривень за долар.

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 червня, встановлений на такому рівні: 26,5999 гривень за 1 долар (-0,0368 грн). При цьому курс долара на 11 червня становить 26,6367 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус