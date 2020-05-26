Курс долара на міжбанку піднявся до психологічного рівня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар рухається до позначки 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 26 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу виріс на 30 копійок до 29,58 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9450 грн/долар, євро 29,5554 - 29,5802 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9200 26,9450 EUR/UAH 29,5554 29,5802 RUB/UAH 0,3800 0,3805

Торги по долару на міжбанку 25 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,8650 - 26,8850 грн/долар, євро 29,2667 - 29,2858 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 26 травня курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 29,41 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,75 (26,73 - 25 травня), продажу - 27,00 (27,01 - 25 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (28,90 - 25 травня), продажу - 29,41 (29,37 - 25 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,32 (3,29 - 25 травня), продажу 3,75 (3,77 - 25 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 26,9029 гривень за 1 долар (+0,0287 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 26,8742 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус