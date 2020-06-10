Курс долара на міжбанку перейшов до зниження

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 10 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,60 гривень за долар, курс купівлі до 26,57 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 30,22 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 30,2447 - 30,2674 грн/євро, російський рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5750 26,6000 EUR/UAH 30,1998 30,2282 RUB/UAH 0,3861 0,3866

Торги по долару на міжбанку 9 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 30,2447 - 30,2674 грн/євро, російський рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 10 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,75 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,25 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,49 - 9 червня), продажу - 26,75 (26,72 - 9 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,73 (29,60 - 9 червня), продажу - 30,25 (30,11 - 9 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 9 червня), продажу 3,88 (3,88 - 9 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 26,6367 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить 26,6412 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус