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Курс долара на міжбанку відійшов від психологічної позначки

Новини » Економіка     27.05.2020 - 17:23
Курс долара на міжбанку відійшов від психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову опустився нижче 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 27 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,97 гривень за долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,63 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9750 грн/долар, євро 29,6099 - 29,6374 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9500

26,9750

EUR/UAH

29,6099

29,6374

RUB/UAH

0,3777

0,3782

Торги по долару на міжбанку 26 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9450 грн/долар, євро 29,5554 - 29,5802 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3805 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,12 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 29,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,75 - 26 травня), продажу - 27,12 (27,02 - 26 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,18 (28,98 - 26 травня), продажу - 29,65 (29,41 - 26 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,34 (3,32 - 26 травня), продажу 3,83 (3,75 - 26 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,0002 гривень за 1 долар (+0,0973 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 26,9029 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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