Курс доллара перешел к росту: сколько стоит валюта в Украине 10 мая
В обменных пунктах Украины сегодня, 10 мая 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 37,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,60 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,30 грн (37,10 - 9 мая)
- продажа - 37,80 грн (37,70 - 9 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,90 грн (40,75 грн - 9 мая),
- продажа - 41,60 грн (41,55 - 9 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (8,40 - 9 мая),
- продажа - 9,00 грн (8,90 - 9 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 10 мая составляет 40,0883 гривен за евро (-0,2597 гривен).
Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.
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