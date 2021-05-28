ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На курорті в Єгипті помер екс-глава української СЗР Віктор Гвоздь

Новость на русском →
Дахаб, П'ятниця 28 травня 2021 18:27
На курорті в Єгипті помер екс-глава української СЗР Віктор Гвоздь Фото: колишній голова СЗР України Віктор Гвоздь (ssu gov ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 28 травня, на єгипетському курорті під час дайвінгу стало погано колишньому голові Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю. Його екстрено госпіталізували, проте він помер.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб йому стало погано.

"Рятувальники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя. На березі до приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію. У той же час, незважаючи на проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть", - зазначили в прес-службі.

Посольство України в Єгипті взаємодіє з єгипетською стороною для з'ясування точної причини смерті, підтримує зв'язок з рідними.

Нагадавши, Віктор Гвоздь очолював Службу зовнішньої розвідки України у 2014-2016 роках.

До цього деякий час був Уповноваженим Верховної ради з контролю за діяльністю розвідок.

У 2008-2010 роках був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Очолював незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Україна розвідка Єгипет
NEWS
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його предали в РНБО
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його предали в РНБО
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна