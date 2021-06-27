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На курорті в Албанії власники готелів влаштували перестрілку. Є загиблі

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Неділя 27 червня 2021 21:01
На курорті в Албанії власники готелів влаштували перестрілку. Є загиблі Фото: місце стрілянини в Албанії (twitter.com/shekulli)
Автор: РБК-Україна

На одному з албанських курортів власники готелів влаштували перестрілку. В результаті загинули чотири особи, ще двоє отримали поранення.

Про це пише Euronews.

Повідомляється, що перестрілка сталася в приморському селищі Веліпоя біля міста Пула Плаж. Причиною став конфлікт між власниками двох готелів, який стосувався ділянок на пляжі, де вони встановлювали шезлонги для туристів.

Серед загиблих два рідних брата. Одному з убитих було лише 20 років, одному з поранених - 17. Поліція вилучила пістолети які, за даними слідства, могли використовувати під час конфлікту.

Крім того, були вилучені записи камер безпеки в районі, де міг бути зафіксований момент перестрілки.

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