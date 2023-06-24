Кулеба о мятеже в России: мир должен положить конец злу, которое боялся уничтожить

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас. Пора отказаться от фальшивого нейтралитета и страха перед эскалацией; предоставить Украине все необходимое оружие; забыть о дружбе или бизнесе с Россией. Пора положить конец злу, которое все презирали, но боялись уничтожить", - написал министр.

Военный бунт Пригожина

23 июня, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что российские военные нанесли удар по тыловым позициям "вагнеровцев", в результате чего погибло много его наемников.

После этого он объявил "поход" на Ростов-на-Дону для того, чтобы "разобраться с беззаконием в армии" и наказать министра обороны Сергея Шойгу, а также главу Генштаба Валерия Герасимова.

После того, как "вагнеровцы" получили контроль над Ростовом и Воронежем, глава ЧВК заявил, что наемники будут идти дальше - в Москву.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.