Кулеба призвал ЕС ускорить введение новых санкций против РФ и поддержку Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение ЕС ввести новые санкции против России и усилить военную помощь Украине. Он призвал Брюссель ускорить исполнение обоих решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я благодарен Жозепу Боррелю и министрам иностранных дел ЕС за то, что они сделали именно то, о чем я просил их вчера: увеличили военную помощь Украине и санкционное давление на Россию", - отметил глава МИД.

Кроме того, он подчеркнул, что Европейский союз таким образом продолжает доказывать свою решительность. Однако Кулеба призвал министров ЕС как можно быстрее перейти к введению санкций и предоставлению Украине военной помощи.