ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба призвал ЕС ускорить введение новых санкций против РФ и поддержку Украины

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 22 сентября 2022 16:08
Кулеба призвал ЕС ускорить введение новых санкций против РФ и поддержку Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение ЕС ввести новые санкции против России и усилить военную помощь Украине. Он призвал Брюссель ускорить исполнение обоих решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я благодарен Жозепу Боррелю и министрам иностранных дел ЕС за то, что они сделали именно то, о чем я просил их вчера: увеличили военную помощь Украине и санкционное давление на Россию", - отметил глава МИД.

Кроме того, он подчеркнул, что Европейский союз таким образом продолжает доказывать свою решительность. Однако Кулеба призвал министров ЕС как можно быстрее перейти к введению санкций и предоставлению Украине военной помощи.

Напомним, сегодня стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС согласовали новые антироссийские санкции и договорились усилить поддержку Украины. Такое решение было поддержано всеми 27 странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Кулеба Евросоюз Военная помощь
NEWS
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России