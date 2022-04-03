Кулеба розповів, який міжнародний бізнес за добу вирішив вийти з Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про вихід ще низки міжнародних компаній з російського ринку у зв'язку з санкціями через повномасштабне вторгнення країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника на сторінці в Facebook.

Кулеба звернув увагу, що міжнародні санкції вже суттєво підірвали ряд секторів військово-промислового комплексу РФ, і паралельно великі іноземні компанії згортають взаємодію з Росією або виходить з ринку.

"А хто не виходить - тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне - результат", - зазначив міністр, і розповів, що сталося в цій сфері за попередню добу.

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"До речі, паралельно росіяни бігають по світу і намагаються підкупом відновити втрачені рейтинги російських компаній енергетичного сектору, тому що поважні рейтингові агентства позбавили їх рейтингів, без яких бізнес робити набагато важче, а часто взагалі неможливо", - пише він.