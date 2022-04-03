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Кулеба розповів, який міжнародний бізнес за добу вирішив вийти з Росії

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Неділя 03 квітня 2022 08:20
Кулеба розповів, який міжнародний бізнес за добу вирішив вийти з Росії Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про вихід ще низки міжнародних компаній з російського ринку у зв'язку з санкціями через повномасштабне вторгнення країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника на сторінці в Facebook.

Кулеба звернув увагу, що міжнародні санкції вже суттєво підірвали ряд секторів військово-промислового комплексу РФ, і паралельно великі іноземні компанії згортають взаємодію з Росією або виходить з ринку.

"А хто не виходить - тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне - результат", - зазначив міністр, і розповів, що сталося в цій сфері за попередню добу.

  • Wizz Air скасовує всі рейси до РФ та з неї мінімум до 30 жовтня;
  • Фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з Росії та Білорусі;
  • Данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід;
  • Американська Amsted Rail Company закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;
  • Disney з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;
  • Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;
  • Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на $3,5 млрд за понад 100 своїх літаків, які залишилися в РФ. І обов’язково виграє цю справу;
  • Аукціон Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі;
  • Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії і російських регіонів.

"До речі, паралельно росіяни бігають по світу і намагаються підкупом відновити втрачені рейтинги російських компаній енергетичного сектору, тому що поважні рейтингові агентства позбавили їх рейтингів, без яких бізнес робити набагато важче, а часто взагалі неможливо", - пише він.

Раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії зіткнулися з технічними проблемами через західні санкції.

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