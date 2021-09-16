Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію брифінгу .

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 16, 2021

"Мені тут президент телефонує, можна на паузу трансляцію", - сказав Кулеба.

Після цього трансляцію брифінгу було перервано.

Зазначимо, що брифінг було перервано на декілька хвилин. Станом на зараз, голова МЗС продовжив виступ.

"Пара робочих питань, які треба було обговорити", - пояснив Кулеба.