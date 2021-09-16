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Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 10:15
Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба перервав брифінг. Йому зателефонував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 16, 2021

"Мені тут президент телефонує, можна на паузу трансляцію", - сказав Кулеба.

Після цього трансляцію брифінгу було перервано.

Зазначимо, що брифінг було перервано на декілька хвилин. Станом на зараз, голова МЗС продовжив виступ.

"Пара робочих питань, які треба було обговорити", - пояснив Кулеба.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 16, 2021

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Володимир Зеленський Дмитро Кулеба
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