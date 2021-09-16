Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського
Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МЗС України Дмитро Кулеба перервав брифінг. Йому зателефонував президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики УкраїниPosted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 16, 2021
"Мені тут президент телефонує, можна на паузу трансляцію", - сказав Кулеба.
Після цього трансляцію брифінгу було перервано.
Зазначимо, що брифінг було перервано на декілька хвилин. Станом на зараз, голова МЗС продовжив виступ.
"Пара робочих питань, які треба було обговорити", - пояснив Кулеба.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики УкраїниPosted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 16, 2021