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Кулеба назвав дві проблеми на шляху до посилення санкцій проти РФ

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 09:28
Кулеба назвав дві проблеми на шляху до посилення санкцій проти РФ Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Кримська платформа" розглядатиме питання посилення санкцій проти Росії. Однак це станеться після проведення саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС в інтерв'ю НВ.

"Із санкціями є дві проблеми, над вирішенням яких працюватиме "Кримська платформа" після того, як пройде саміт", - сказав він.

За його словами, перша проблема - це прогалини в чинному санкційному режимі, "коли вдається комусь щось постачати в Крим з того, що туди постачатися не повинно".

Між тим, друга проблема це, безпосередньо, посилення санкцій.

"Держави не готові одразу брати чіткі зобов’язання, що "ми зробимо ось ці й ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що санкції - це важливий елемент, але Україна не зможе повернути Крим виключно завдяки санкційній політиці.

"Санкції є не інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", - підсумував міністр.

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