Кулеба назвав дві проблеми на шляху до посилення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Кримська платформа" розглядатиме питання посилення санкцій проти Росії. Однак це станеться після проведення саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС в інтерв'ю НВ.

"Із санкціями є дві проблеми, над вирішенням яких працюватиме "Кримська платформа" після того, як пройде саміт", - сказав він.

За його словами, перша проблема - це прогалини в чинному санкційному режимі, "коли вдається комусь щось постачати в Крим з того, що туди постачатися не повинно".

Між тим, друга проблема це, безпосередньо, посилення санкцій.

"Держави не готові одразу брати чіткі зобов’язання, що "ми зробимо ось ці й ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що санкції - це важливий елемент, але Україна не зможе повернути Крим виключно завдяки санкційній політиці.

"Санкції є не інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", - підсумував міністр.