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Кулеба про "Мінськ" та "Нормандію": потенціал ще не вичерпано

Київ, Четвер 24 грудня 2020 19:49
Кулеба про "Мінськ" та "Нормандію": потенціал ще не вичерпано
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потенціал сьогоднішніх форматів переговорів щодо врегулювання на Донбасі ще не вичерпано. Мова йде про "Мінськ" та нормандський формат.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, у нормандському форматі ще залишилися моменти, де можна тиснути.

"Потенціал мінського процесу та нормандського формату не вичерпаний ще. І ту роботу титанічну, яку робить Андрій Єрмак, ведучи переговори з німецьким, французьким та російським колегами, там ще є за що поборотися і є на шо тиснути", - наголосив він.

Крім того, Кулеба прокоментував складність переговорного процесу в Тристоронній контактній групі. Він додав, що іншого шляху немає.

"Там атмосфера так собі, м'яко кажучи. Ситуація - безкінечні ходіння по колу. Але всі професійні люди, і всі розуміють, що іншого шляху немає. Треба лупати цю скалу", - сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно президенти Росії та Франції обговорили нормандський формат. Однак у Кремлі заявили, що про дату майбутнього саміту "нормандської четвірки" говорити зарано.

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