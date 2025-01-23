Куда едут украинцы на заработки: популярные страны для трудовой миграции

Среди стран, которые украинцы выбирают для трудовой миграции, традиционно лидируют Польша, Германия и Чехия. Однако в последние годы Португалия, Испания и Италия приобретают популярность благодаря упрощенным условиям для трудоустройства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала специалист по миграционным вопросам юридического отдела компании Visit Ukraine Анна Федоришина.

Португалия

Португалия известна своей политикой открытых дверей, которая обеспечивает быструю интеграцию украинцев в рабочий рынок.

Преимущества:

Спрос на рабочую силу : Португалия имеет большой спрос на работников в различных секторах. Это создает возможности для украинцев найти работу в соответствии со своими навыками.

: Португалия имеет большой спрос на работников в различных секторах. Это создает возможности для украинцев найти работу в соответствии со своими навыками. Упрощенные процедуры для украинцев : Граждане Украины, которые имеют статус временной защиты, могут получить разрешение на работу по упрощенной процедуре. Это особенно важно для обеспечения стабильного дохода.

: Граждане Украины, которые имеют статус временной защиты, могут получить разрешение на работу по упрощенной процедуре. Это особенно важно для обеспечения стабильного дохода. Равенство прав работников: Законодательство Португалии гарантирует равные права для всех работников, включая иностранцев. Это означает, что украинцы могут рассчитывать на защиту своих прав и достойные условия труда.

Украинцы, которые выбирают Португалию, могут рассчитывать на стабильную работу, социальные гарантии и комфортные условия для интеграции.

Испания

Испания предлагает новые возможности легализации через специальные программы, такие как "Arraigo" (укоренение), позволяющие получить вид на жительство и работу.

Преимущества:

Благоприятный климат и доброжелательность местных жителей: Испания известна своим мягким климатом и открытостью к иностранцам.

Испания известна своим мягким климатом и открытостью к иностранцам. Доступные условия легализации: Процедура "Arraigo" позволяет легализовать пребывание после определенного периода проживания, что открывает путь к трудоустройству.

Процедура "Arraigo" позволяет легализовать пребывание после определенного периода проживания, что открывает путь к трудоустройству. Финансовая поддержка и социальные гарантии: Испания обеспечивает социальную поддержку мигрантам, включая доступ к медицинским услугам, образованию и другим социальным ресурсам, удовлетворяющим основные потребности новоприбывших.

Италия

Италия предлагает украинцам гибкие условия для получения рабочего разрешения, а также поддержку большой украинской общины.

Преимущества:

Развитая экономика и спрос на работников : Италия нуждается в работниках в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, уход за пожилыми людьми, строительство и гостинично-ресторанный бизнес. Это создает большой потенциал для украинцев, которые ищут работу.

Возможность воссоединения семьи : Итальянские законы предусматривают возможность воссоединения семей для работников с легальным статусом. Кроме того, украинцы могут получить постоянный вид на жительство, а впоследствии и гражданство, работая в стране в течение длительного времени.

Диаспора и поддержка общины: В Италии живет большая украинская диаспора, которая активно поддерживает новоприбывших в их адаптации, поиске работы и решении бюрократических вопросов. Это значительно упрощает интеграцию в новой среде.

Португалия, Испания и Италия активно работают над созданием условий для комфортной адаптации украинцев, предлагая гибкие и выгодные возможности для трудоустройства, социальной поддержки и интеграции.