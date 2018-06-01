Куди піти в Києві на вихідних 2-3 червня

Афіша цікавих заходів на вихідні в Києві 2-3 червня для всіх, хто хоче яскраво відсвяткувати початок літа

Куди піти в Києві на вихідних, і де можна весело і цікаво провести перший літній вікенд - розповість Styler.

Афіша заходів 2-3 червня в Києві: концерти

2 червня в київському клубі BelEtage відбудеться концерт MELOVIN в рамках туру виконавця по країні. Учасник від України на Євробаченні 2018 презентує програму з відомими хітами, які звучали на сцені нацвідбору і в фіналі головного пісенного конкурсу Європи. MELOVIN також готує сюрпризи для своїх шанувальників. Початок концерту о 22:00, вартість від 850 грн.

Фото: Концерт MELOVIN 2 червня в BelEtage (facebook.com/bighousemelovin)

У Caribbean Club 2 червня виступить харківський гурт Pur:Pur. У минулому колектив ставав фіналістом національного відбору на Євробачення, Pur:Pur виступали на численних фестивалях за кордоном, записували саундтреки до фільмів. О 19:00 2 червня Pur:Pur представлять слухачам дивовижний мікс електронно-акустичних мелодій з ніжним вокалом солістки Нати Смирнової. Вартість квитка від 220 грн.

В Docker Pub 2 червня пройде концерт групи Тhe ВЙО, яку вважають піонерами українського реггі. О 22:00 колектив представить нові пісні і популярні хіти. Вартість від 125 грн.

У неділю, 3 червня в Docker Pub виступить Віктор Павлік з рок-програмою Pavlik Overdrive. В рамках концерту прозвучать хіти з часів початку його кар'єри і до сучасних шлягерів. Композиції будуть виконані в стилі поп-хард-рок. Початок концерту о 20:00, вартість від 150 грн.

Вихідні в Києві: фестивалі і виставки 2-3 червня 2018

Початок літа можна буде відсвяткувати пікніком на свіжому повітрі на фестивалі Ulichnaya Eda. Cheat meal, який пройде з 1-го по 3 червня на Арт-заводі "Платформа". На гостей заходу чекає новий фуд-корт з ласощами кухонь різних куточків світу. Також буде створена окрема фуд-локація для прихильників принципів правильного харчування. На фестивалі працюватиме фермерський ринок, кінотеатр, б'юті-зона, розважати відвідувачів будуть яскравим і смачним фуд-шоу. Години роботи фестивального містечка з 16:00 до 23:00. Вартість квитка - 100 грн.

Фото: Фестиваль вуличної їжі (facebook.com/ulichnayaeda)

Фестиваль вина KYIV WINE (2-3 червня) запропонує відвідувачам широкий асортимент напоїв і закусок до них. Родзинкою заходу стане безлімітна дегустація. 2 червня на фестивалі будуть представлені вина з 50 країн, а також 20 фуд-кортів із закусками, більшу частину з яких будуть складати морепродукти. В рамках заходу відбудеться гала-вечеря, довгий обід, майстер-класи, частування від популярних ресторанів. KYIV WINE пройде на території колишнього заводу Тетра-Пак по вул. Межигірській, 82 2 і 3 червня з 12:00 до 20:00. Вартість від 750 грн.

Фото: Фестиваль вина KYIV WINE (facebook.com/kyivwine)

З 30 травня по 3 червня в Мистецькому Арсеналі проходить VIII міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал". Захід збере 200 українських письменників і гостей більш ніж з 30 країн світу, а також 150 видавництв, які представлять свої новинки. На "Книжковому арсеналі" презентують проекти ілюстратори та дизайнери.

Фото: Фестиваль "Книжковий арсенал" (facebook.com/BookArsenal)

У ботанічному саду ім. Гришка 1-3 червня з 14:00 до 19:00 проходить виставка півоній. Відвідувачі зможуть дізнатися багато нового про ароматну квітку, отримати поради по догляду за рослинами і насолодитися красою півоній різних сортів. Вхід на виставку вільний, необхідно оплатити тільки вартість білетів до ботсаду.

Заходи на вихідні в Києві для дітей

Вихідні 2-3 червня будуть присвячені Міжнародному дню захисту дітей. Для малюків та їхніх батьків відбудеться кілька заходів.

Сімейний фестиваль Family Day пройде в Парку Перемоги. Тут 2 червня запланований ярмарок з товарами для всієї родини, цікаві майстер-класи, розваги від аніматорів, конкурси, смачні частування, пізнавальні лекції, зустріч з телезірками. Години роботи Family Day з 12:00 до 20:00 2 червня. Вхід вільний.

Фото: Фестиваль для всієї родини Family Day (facebook.com/Liza.Ukraine)

"День щасливої дитини" пройде в ТРЦ Art-Mаll. До Міжнародного дня захисту дітей приурочені дитячий конкурс краси, ярмарок подарунків, виступ дитячих колективів та українських зірок, також буде працювати б'юті-зона з аквагримом. Захід відбудеться 2 червня з 10:00 до 16:00.

Спортивні заходи на вихідних 2-3 червня

"Олімпійський день" 2 червня пройде на Оболонській набережній Києва. Всі учасники забігу гарантовано отримають призи. Реєстрація розпочнеться о 09:30, об 11:00 відбудеться майстер-клас з олімпійськими чемпіонами, а о 11:30 буде дано старт забігу.

Фото: Олімпійський день на Оболонській набережній (facebook.com/olympicua)

Традиційний "Пробіг під каштанами" до Дня Києва в цьому році був перенесений на 3 червня через Фінал Ліги чемпіонів. У неділю благодійний забіг центром міста стартує о 09:00 з Михайлівської площі.

Місця для пікніків у Києві (video.rbc.ua)