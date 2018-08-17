Куди піти на День Незалежності в Києві: програма заходів

Ілюстративне фото (facebook.com/kievtypical)

Афіша заходів на День Незалежності України 2018 у столиці

Куди піти у вихідні з нагоди Дня Незалежності 2018, програма офіційних урочистостей, виставок, фестивалів та концертів до свята - в матеріалі Styler.

День Незалежності 2018: заходи в Києві

Святкування Дня Незалежності розпочнеться 24 серпня з молитви в соборі Святої Софії Національного заповідника "Софія Київська", а також в інших храмах столиці.

Урочисті заходи заплановані на Алеї Героїв Небесної Сотні і біля пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Тут пройдуть церемонії покладання квітів.

На Хрещатику та на Майдані до 27 річниці незалежності України відбудеться парад військ "Марш нової армії".

Фото: У День Незалежності на Майдані пройде військовий парад (mil.gov.ua)

У параді будуть задіяні 4,5 тисячі військовослужбовців, серед яких підрозділи Збройних Сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки. Також під час маршу Хрещатиком проїдуть 250 одиниць військової техніки.

На Співочому полі до святкування Дня незалежності відкрилася виставка "Чарівний міф України". На клумбах і об'ємних конструкціях представлені композиції з 200 видів різних квітів. Основною темою виставки є герої українських легенд і міфів. Тут же 24 серпня відбудеться фестиваль-конкурс "Ти в серці моїм, Україна".

Фото: Виставка на Співочому полі (facebook.com/desn.rda)

На Хрещатику з 13:00 24 серпня розпочнеться акція "Найбільша карта мрії української сім'ї". Подібний захід пройде в центрі столиці вже у восьмий раз. Учасникам запропонують створити колажі із зображенням своїх заповітних бажань. Потім вони будуть об'єднані в одну велику карту, яка увійде до Книги національних рекордів України.

У День Незалежності України з 19:00 до 22:00 в парку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться "Класик пікнік". Класичні музичні твори українських композиторів виконає Національний ансамбль "Київська камерата".

Фото: "Класик Пікнік" 24 серпня у парку ім. Шевченко (facebook.com/classique.piquenique)

Фестиваль вуличної їжі буде працювати протягом всього дня 24 серпня по вул. Івана Мазепи.

З 24-го по 26 серпня на Андріївському узвозі пройде Свято мистецтв. На Контрактовій площі в ці дні відбудеться "Великий подільський ярмарок" Київські Контракти ".

Через рік паузи легендарна украіінская група "Океан Ельзи" повертається з великим концертом до Дня Незалежності, який почнеться на НСК "Олімпійський" 24 серпня о 20:00. Також на сцені Олімпійського виступить український етногурт "ДахаБраха".

Фото: Концерт "Океану Ельзи" 24 серпня (facebook.com/okeanelzyofficial)

Спортивні заходи до Дня Незалежності 2018

Відкрита київська регата Kyiv Yacht Race пройде в День Незалежності з 09:30 до 16:00. Відкриття змагань з яхтового спорту відбудеться біля причалу №6 Річкового вокзалу Києва. Змагання складатимуться із серії коротких гонок. У регаті зможуть взяти участь як професійні спортсмени, так і аматори з різних куточків України.

Яскравий і патріотичний масовий забіг у вишиванках, приурочений до річниці незалежності України, старує з Русанівської набережної о 09:00 на кількох дистанціях (від 100 м до 10 км). Фініш забігу - на Дніпровській набережній.

Фото: Забіг у вишиванках (facebook.com/pyrogiv)

У Національному музеї народної архітектури та побуту "Пирогово" 24 серпня о 09:00 також пройде Вишиванковий забіг. На фініші кожний учасник отримає ексклюзивну підвіску з орнаментом. Багато призів і сюрпризів очікує маленьких бігунів.

Благодійний пробіг "Вони біжать заради дітей" 24 серпня в столиці пройде за маршрутом: вул. Сагайдачного, 2 - Володимирський узвіз - розворот біля Європейської площі - Володимирський узвіз - вул. Сагайдачного, 2.

Біля арки Дружби народів 24 серпня проходитиме Всеукраїнський фестиваль "Спорт для всіх" від Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення. А 25 серпня тут відбудеться чемпіонат зі стріт воркауту.

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Відео: РБК-Україна