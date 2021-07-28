Кубраков: водії не платитимуть за проїзд дорогами "Великого будівництва"

Нові дороги, які будуються та реконструюються у рамках "Великого будівництва" президента Володимира Зеленського та на умовах державно-приватного партнерства, залишаться безкоштовними для користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Олександра Кубракова в Facebook .

Він пояснив, що інформація, яка раніше з’явилась у ЗМІ, не відповідає дійсності. Дороги, які згадували журналісти, насправді створюються у рамках державно-приватного партнерства (ДПП). Загалом це 6 ділянок доріг протяжністю 1 500 км:

"Харків - Дніпро - Запоріжжя" (M-29, M-04, M-18);

"Бориспіль - Полтава" (М-03);

"Херсон - Миколаїв" (М-14);

"Київ - Житомир - Рівне" (М-06);

"Ягодин - Ковель - Луцьк" (М-07, М-19);

"Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв" (M-04, H11).

"У рамках цього проєкту плати за проїзд не буде. Внески інвестора компенсуватимуться з державних коштів. Тобто, фактично, йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як "availability payments" або «плата за доступність", - розповів Кубраков.

Натомість дороги, побудовані на умовах концесії, можуть бути платними. Як пояснив Кубраков, зараз на етапі розробки перебувають всього два потенційних концесійні проєкти: будівництво дороги "Стрий — Мукачево" і будівництво дороги "Краковець - Броди - Рівне".

"Обидва ТЕО мають бути завершені до кінця цього року. Розробка техніко-економічного обґрунтування є приватною ініціативою, після завершення досліджень буде оголошено відкритий конкурс, який має визначити майбутнього концесіонера", - зазначив міністр.

Кубраков звернув увагу, що постановою уряду від 23 грудня 2020 року було визначено максимальний розмір плати за разовий проїзд для доріг, які побудовані на умовах концесії.

"Тобто до доріг, які оновлюватимуться у рамках ДПП, це жодного стосунку немає", - підкреслив він.

Таким чином, різниця між ДПП і концесійними проєктами полягає в тому, що у першому випадку витрати відшкодовує держава, а у другому - користувач.

"І вкотре нагадую, адже наша позицію тут незмінна - дороги "Великого будівництва" ніколи не будуть платними", - наголосив міністр.